Cuore da "gigante", mister Di Gaetano: "Tifosi mi mancate, mi piacerebbe sentirvi più partecipi"

C’è uno spiraglio ma non una data: i campionati di Eccellenza possono ripartire. Non si sa, di preciso, quando. Nei prossimi giorni - quasi certamente - potrebbero esserci sviluppi più che mai importanti.

A commentare quanto sta accadendo è l’allenatore dell’Akragas, Di Gaetano. “Non avere una data fa male - dice il tecnico ad AgrigentoNotizie - i ragazzi continuano ad allenarsi con costanza ma, come detto precedentemente, il campo manca a tutti. Sapete a me cosa manca tantissimo? I tifosi. Avere quella curva piena di gente che ti sostiene. Conosco lo stadio ‘Esseneto’ fin da piccolo, lo ricordo sempre pieno di gente. Vorrei fare un appello alla mia tifoseria. Li vorrei, ovviamente rispettando le normative anti-Covid, in qualche modo presenti. Non so, uno striscione, un incitamento per noi. Qualcosa che faccia sentire noi la loro presenza, abbiamo bisogno di loro”. Sono queste le parole di mister Di Gaetano. Il tecnico ha parlato ai microfoni di AgrigentoNotizie.