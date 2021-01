Missione solidale della Fortitudo Agrigento, spesa donata ai "Volontari di Strada"

La Fortitudo Agrigento in "missione" dai volontari di strada. I biancazzurri hanno dato vita ad una raccolta solidale, un gesto utile a chi ne ha più bisogno. "A rispondere al nostro appello- fa sapere la Fortitudo - siete stati in tanti e per questo vogliamo ringraziarvi".

Questa mattina il direttore sportivo Cristian Mayer, accompagnato dalla responsabile marketing, Laura Vento ha incontrato il direttivo dei Volontari di strada.

Ad Anna Marino, sono stati consegnati beni di prima necessità: pasta, latte, omogeneizzati ed altro ancora. Insieme ai tifosi, anche il presidente, lo staff ed i giocatori hanno deciso di contribuire.