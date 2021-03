Agrigento in viaggio verso Vigevano, coach Catalani: "Per vincere servirà essere impeccabili"

Tre partite in sette giorni. Agrigento torna in campo e lo fa affrontando Vigevano. La partita si giocherà alle 18:00 presso il palasport di Basletta di Vigevano. I padroni di casa si trovano al terzo posto in classica. Come consueto, il match, è stato presentato da coach Michele Catalani.





“Dobbiamo ricaricare le energie mentali dopo la partita con Cremona, ed essere molto attenti perché ci aspetta una gara di massima difficoltà per diversi motivi. Vigevano ha un roster di primissimo livello e grande qualità di gioco. Il talento realizzativo dei loro esterni e la versatilità dei giocatori interni, ci impongono attenzione massima e un grande sforzo difensivo per arginare uno dei migliori attacchi del girone. L'addizione di Borsato inoltre aggiunge un altro elemento di talento in un roster già di grande qualità. Viviamo la vigilia di questa sfida con la consapevolezza che solo una prova impeccabile sotto il profilo tecnico, fisico e mentale ci permetterà di competere al cospetto di una formazione che legittimamente sta giocando e giocherà fino alla fine per il vertice della classifica”.