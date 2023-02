La corsa dei "mille" fra i templi dorici, Salvatore Giordano si aggiudica la mezza maratona della Concordia

La diciannovesima edizione della manifestazione sportiva ha richiamato migliaia di appassionati in città

E' stato Salvatore Giordano, classe 1993, atleta della Asd Club Atletica Partinico a tagliare per primo il traguardo della mezza maratona della Concordia che si è svolta stamattina ad Agrigento. Sono stati circa mille i partecipanti alla diciannovesima edizione della manifestazione sportiva che vede gli atleti sfidarsi nel suggestivo circuito di circa 21 km, disegnato lungo le strade che collegano il lungomare Falcone e Borsellino di San Leone alla via Sacra della Valle dei Templi. Una vera festa dello sport che, graziata anche dalle buone condizioni meteo, ha richiamato in città migliaia di appassionati.