Lancio del giavellotto, medaglia d'oro per Giusi Parolino: conquistato il 16esimo titolo di campionessa Italiana

L'agrigentina Giusi Parolino, atleta della Asd Milone Siracusa, ha conquistato la medaglia d'oro ed ha portato a casa il suo sedicesimo titolo di campionessa Italiana di lancio del giavellotto.

Al campo “Italico Conti” di Ancona si sono disputati, finendo ieri, i campionati italiani lanci lunghi invernali. A vincere la gara di lancio del giavellotto femminile è stata, appunto, Giusi Parolino che con m. 28,28 ha conquista la medaglia d'oro ed è il suo sedicesimo titolo di campionessa Italiana.

“Gareggiare alle 9 del mattino in inverno non è facile a causa del freddo, se poi si aggiunge, come in questo caso, anche il forte vento la competizione diventa ancora più difficile - ha dichiarato Giusi Parolino - . Un ringraziamento va al mio sponsor Ecologia Ambientale srl per avermi permesso di acquistare tutta la nuova attrezzatura per gli allenamenti. Dedico questa medaglia al mio grande coach Emanuele Serafin".