Madeira Underwater Open 2023, l’agrigentino Santo Tirnetta al secondo posto

La trasferta internazionale con la squadra azzurra in Portogallo del sub foto-video maker agrigentino Santo Tirnetta, si è conclusa con un brillante secondo posto.

La manifestazione, denominata “II Madeira Underwater Open 2023, Photo&Video Championship”, era riservata a squadre nazionali e Tirnetta gareggiava con la nazionale Italiana insieme Vito Bono, Antonio Palermo e Alfio Scuderi. In gara i sub di Portogallo, Spagna, Italia, Svezia, Svizzera e Germania,

Palermo ha vinto l'oro nella categoria video subacqueo, grazie all’opera “The Sea Heartbreath”, mentre Tirnetta e Bono si sono classificati al secondo e terzo nella categoria spot. Il video realizzato dal sub saccense si intitolava “Close your Eyes”.



Gli ottimi risultati conseguiti dal Team Azzurro testimoniamo il grande lavoro svolto sia da tutti i suoi componenti, tra i quali si è creata un’eccellente sintonia.“Sono orgoglioso di aver rappresentato l'Italia – ha commentato Tirnetta che ha un passato di giocatore di basket e per anni ha giocato in serie B a Porto Empedocle - un ringraziamento particolare va alle persone vicine che mi hanno dato un aiuto per la riuscita del video, in particolare non posso non menzionare, per la musica originale il mitico maestro Graziano Mossuto, Ivan Tirnetta per l'aiuto sulla narrazione e Francesca Frascona per il testo in inglese”.