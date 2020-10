Licata calcio, vinto ricorso contro il Marina di Ragusa: 3 punti a tavolino e vetta della classifica

Il giudice sportivo accoglie il ricorso del Licata e gli attribuisce tre punti a tavolino. L'istanza, portata avanti dall'avvocato Valentina Distefano, segretario del club, faceva riferimento all'irregolare tesseramento di un calciatore del Marina di Ragusa - Simone Schisciano - in occasione della partita del 27 settembre, terminata uno a zero per la formazione iblea - con cui si è aperto il campionato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per effetto della decisione del giudice, la formazione gialloblu balza in testa alla classifica.