Licata, tutto pronto per il raduno: ufficiale la riconferma di Civilieri

Il Licata e Marco Civilieri proseguiranno il loro percorso insieme anche nella prossima stagione di Serie D. La dirigenza e il centrocampista hanno raggiunto l'accordo a sette giorni dal raduno della squadra che, agli ordini dell'allenatore Davide Boncore, inizierà la preparazione a Pergusa.

Buone notizie in vista della prossima stagione in cui è prevista la presenza del pubblico negli stadi in numero massimo di mille unità, con una serie di precauzioni che saranno meglio precisate nei prossimi giorni.