Licata, poker al Dattilo per scacciare la crisi: Cannavò realizza una tripletta

Facile vittoria per il Licata che si sbarazza del Dattilo con un secco 4-1. Decisiva una tripletta di Cannavò: la formazione di Giovanni Campanella, con questa prestazione, si lascia alle spalle le ultime sconfitte e si proietta alla sfida di mercoledì contro il Paternò.

Al 35′ la prima rete di Cannavò, su calcio di rigore da lui stesso provocato. Il primo tempo si chiude sull'uno a zero per i gialloblu. Il raddoppio arriva al 52' con Rossitto, di testa, bravo a spedirla all'angolo. Ancora Cannavò protagonista al 70' e tre a zero che arriva con un secondo calcio di rigore che l'attaccante è bravo a procurarsi.

All’88’ Bonfiglio è bravo a sfruttare un rimpallo in area e sigla il gol della bandiera degli ospiti.

In pieno recupero Cannavò ristabilisce le distanze con un calcio piazzato che piega le mani di Giappone.