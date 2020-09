La Fortitudo Agrigento cambia sponsor tecnico, via Macron: arriva Eye

L’azienda italiana di sportswear EYE Sport e la SSD Fortitudo Agrigento hanno chiuso l’accordo per la sponsorizzazione tecnica della squadra siciliana per il triennio 2020-23.



Ai nastri di partenza la collaborazione tra l’azienda italiana di abbigliamento EYE Sport e la società Fortitudo Agrigento che attualmente milita nel Campionato di basket di Serie B. Sarà un connubio sportivo tra le due isole maggiori, Sardegna e Sicilia, dato che EYE Sport ha la sua sede a Cagliari e Agrigento rappresenta una delle realtà cestistiche più importanti della Trinacria.



Con un passato recente nella Serie A2, la squadra agrigentina ambisce a crescere progressivamente grazie ad un progetto importante e alla spinta di un ambiente che ha fame di grande basket. Le ambizioni di Agrigento passano anche attraverso la partnership con EYE Sport che conosce molto bene l’ambiente della palla a spicchi ed è già sponsor di società di primissimo livello come Dinamo Sassari, Pallacanestro Cantù e Napoli Basket. A seguito dell’accordo di sponsorizzazione, esprime soddisfazione il CEO di EYE Sport, Alessandro Ariu: “Siamo attivi da tanti anni nel mondo del basket e abbiamo sempre scelto con attenzione i nostri partner. Nella Fortitudo Agrigento abbiamo visto una piazza con grande potenziale e una società seria e solida. Per questo siamo pronti a portare qui tutta la nostra esperienza e la qualità dei nostri prodotti”.



Il presidente Gabriele Moncada: "L’accordo con Eye Sport mi riempie d’orgoglio. È l’inizio di un nuovo cammino che sono certo ci regalerà grandi soddisfazioni. Un connubio tra due isole maggiori che può fare soltanto bene all’immagine dello sport. Sono felice di dare il benvenuto ad un’azienda seria, giovane e meticolosa. Ma anche ambiziosa. La Fortitudo Agrigento ed Eye saranno insieme fino al 2023”.



Oltre alla fornitura di materiale per prima squadra e giovanili, EYE Sport svilupperà per la Fortitudo un importante progetto di merchandise, che includerà anche la realizzazione di uno shop online dedicato ai tifosi agrigentini che potranno così acquistare i prodotti della squadra del cuore ovunque si trovino. Su questo e altri progetti saranno date presto notizie sui canali ufficiali dell’azienda sarda e della società agrigentina.

