Il capitano dice "si" alla sua amata Akragas, Gambino è ancora biancazzurro

“Non lo vedo con altre maglie addosso”. Aveva detto questo, Giovanni Castronovo, vice presidente dell’Akragas, riferendosi a Giuseppe Gambino. Diversi club, presumibilmente, hanno bussato alla porta dell’agrigentino, ma nessuno che abbia fatto tentennare la ragione di sposare, ancora una volta, il progetto Akragas.

La bandiera biancazzurra Giuseppe Gambino, leader indiscusso, bomber di razza e autore di 18 reti nello scorso campionato di Eccellenza e due gol in Coppa Italia sarà, dunque, ancora un giocatore dell'Akragas. La squadra della presidente Sonia Giordano ripartirà da uno dei suoi calciatori più importanti nel prossimo e impegnativo campionato di Eccellenza. La trattativa per il rinnovo con Gambino è stata portata a compimento dal direttore sportivo Ernesto Russello che è riuscito a convincere il centravanti agrigentino ha sposare in pieno l’ambizioso progetto societario e a strapparlo alla concorrenza di altri club anche di categoria superiore. “Peppe” Gambino, dunque, guiderà ancora l’attacco della squadra del neo allenatore Francesco Di Gaetano.