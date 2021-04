Fortitudo che succede? I biancazzurri incappano nel secondo ko di fila

La Fortitudo Agrigento incappa nella seconda sconfitta di fila in poco meno di tre giorni. I biancazzurri, belli a metà, non sono riusciti ad avere la meglio contro un Pavia fisico e assai tonico. Agrigento si è arresa con il punteggio di 61 a 69.



Un avvio importante quello dei biancazzurri, che - al pronti via - hanno messo sul parquet del PalaMoncada agonismo e cinismo. Bene Chiarastella che d’esperienza è riuscito a trovare punti e chiusure giusto. Dal secondo quarto in poi, la partita cambia volto. Pavia alza il ritmo e chiude quasi tutte le incursioni di stampo agrigentino. Più fisicità e agonismo, gli ospiti aggrediscono la squadra di Catalani e si affida ai tiri aperti. A riposo lungo è la “effe” al comando.



Nel terzo quarto sale in cattedra Pavia e Agrigento si sfalda. I biancazzurri realizzano, nel terzo quarto, solamente 7 punti e la squadra di Piazza non si ferma. Saccaggi agguanta il momentaneo 41-41 ma non basta, Pavia costruisce la strada per la vittoria. Nell’ultimo quarto, Agrigento, prova il sussulto.

Chiarastella porta via la sua “Effe” per una rimonta che sembra alla porta. Saladini tenta la tripla ma sbaglia, così come Saccaggi. Piazza si prende il tiro ed i punti, con lui anche Apuzzo.

Grande prova a scuotere i suoi, ma ad avere la meglio è Pavia che vince una gara più che mai combattuta. Troppe sbavature da parte di Agrigento, la fisicità di Pavia ha messo in crisi la squadra di Catalani.

Moncada Energy Group Agrigento - Riso Scotti-Punto Edile Pavia 61-69 (17-14, 18-17, 7-17, 19-21)



Moncada Energy Group Agrigento: Chiarastella 13 (4/9, 1/2), Saccaggi 11 (5/8, 0/8), Grande 10 (3/7, 1/7), Rotondo 9 (4/11, 0/0), Veronesi 8 (1/4, 2/7), Costi 5 (2/2, 0/0), Ragagnin 3 (1/1, 0/1), Peterson 2 (0/0, 0/0), Cuffaro 0 (0/0, 0/0), Mayer 0 (0/0, 0/0), Indelicato 0 (0/0, 0/0), Andrea 0 (0/0, 0/0)All Catalani



Tiri liberi: 9 / 15 - Rimbalzi: 35 14 + 21 (Albano Chiarastella 14) - Assist: 11 (Alessandro Grande 4)



Riso Scotti-Punto Edile Pavia: Torgano 16 (3/5, 3/8), Donadoni 16 (6/15, 1/2), Piazza 14 (3/5, 2/3), Nasello 8 (4/7, 0/1), Apuzzo 7 (2/2, 1/2), D'alessandro 3 (0/0, 1/2), Dessì 3 (0/0, 1/2), Rossi 2 (1/2, 0/0), Saladini 0 (0/0, 0/3), Ciocca 0 (0/0, 0/0) All: Di Bella

Tiri liberi: 4 / 6 - Rimbalzi: 31 3 + 28 (Ferdinando Nasello 9) - Assist: 16 (Andrea Piazza 6)