Titolo mondiale per Gloria Peritore, la campionessa: "Dedicato alle donne che non mollano mai"

Tutti in piedi per Gloria Peritore. La neo campionessa ha vinto il titolo mondiale Iska. Sul ring, la licatese, è riuscita a duellare portando a casa l’ambizioso premio. La licatese, dopo sacrifici e rinunce, è riuscita a salire sul gradino più alto del podio.

"Sono salita sul ring con l’intenzione di rimettere tutto al proprio posto.⁣ Solo noi possiamo cambiare le cose e continuare a scrivere la nostra storia - ha detto la licatese sul suo profilo social -. È stata durissima in questi mesi lavorare sia mentalmente e fisicamente per scacciare via un bruttissimo incubo. Più di quanto potete immaginare. ⁣

Che questa cintura possa essere un simbolo per tutte quelle donne che decideranno di non mollare mai di fronte al dolore.⁣ E adesso che è mia, la terrò con me per tanto tempo. Grazie di cuore al mio teamrainiclan, alla mia famiglia stupenda e a tutti gli sponsor che stanno facendo sí che io possa realizzare tutti i miei sogni.⁣ E grazie a tutti voi che gioite con me quando vinco, e che mi tirate su quando perdo".