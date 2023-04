Karate, mondiali junior in Spagna: le siciliane Colletti e Marturano sul podio

La Ippon Karate Lentini di Sciacca conferma, anche quest'anno, due atleti sul podio della “Youth League Wkf”, la Coppa del Mondo del karate giovanile internazionale.

Nella manifestazione che si è svolta a “La Coruna”, in Spagna, nel kumite (combattimento a contatto controllato) il team di Piero e Marco Lentini ha piazzato al terzo posto Emma Colletti e Irene Marturano, rispettivamente nelle categoria junioe -48 kg e junior -59 kg. Una conferma dopo il terzo posto del 2021 con Paolo Propizio e nel 2022 con la stessa Colletti. Niente da fare, invece, per il terzo componente del team Lentini, Andrea D'Anna, eliminato prima delle fasi finali.

Colletti e Marturano sono state le uniche atlete siciliane a conquistare una medaglia nel circuito Youth League in una competizione che ha visto sul tatami ben 2630 partecipanti in rappresentanza di 72 nazioni. “Fieri di avere portato in alto il nome della Ippon Karate e di Sciacca, Ribera e Sambuca di Sicilia a livello mondiale – commenta il tecnico Marco Lentini - ringrazio di cuore il mio amico maestro Michele Cornolò che a La Coruna ha seguito magistralmente i miei atleti”.