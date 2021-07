Coppa del mondo giovanile di karate, ottimo piazzamento per il team Lentini in Croazia

Il team "Karate di Marco Lentini ottiene una medaglia di bronzo in Croazia in occasione della coppa del mondo giovabile WKF a Porec. All'importante evento, che si è svolto nelle giornate del 2, 3 e 4 luglio, hanno partecipato 52 nazioni con oltre 2.000 partecipanti. Il miglior piazzamento della squadra di Lentini lo ha ottenuto Paolo Propizio: per lui la medaglia di bronzo nella categoria under 16.

Buone anche le prove di Irene Marturano, Andrea D'Anna, Nicolò Ragusa, Emma Colletti, Mattia Ruvanzeri, Nicolò Alfano e Paolo DI Lucia.

"Sono persone meravigliose - ha detto Lentini, dedite al miglioramento. Hanno avuto una condotta di gara esemplare ma sfortunata. Si sa, purtroppo nello sport come nella vita non sempre tutto scorre per il verso giusto, anzi, e non sempre si vince. Ma sicuramente si cresce. Sono comunque molto soddisfatto".

Il prossimo appuntamento sarà il seminario della nazionale italiana giovanile dal 19 al 21 luglio a Lignano Sabbiadoro.