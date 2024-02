"Karate 1 serie A": si sono distinti gli atleti riberesi Irene Marturano e Andrea D'Anna

C'erano anche due atleti della Ippon karate Lentini all'evento sportivo, di caratura mondiale, "Karate 1 serie A" svoltosi a Larnaca (Cipro). Un migliaio, provenienti da 72 nazioni, gli atleti che vi hanno partecipato.

Per la Ippon karate Lentini c'erano appunto gli atleti Andrea D'Anna e Irene Marturano, accompagnati dal coach Marco Lentini. Proprio Lentini si è complimentato e congratulato con i propri ragazzi, in particolare con Irene Marturano che ha superato 4 turni ed ha avuto una condotta di gara esemplare. "Marturano si deve accontentare di un settimo posto che ci sta molto stretto, visto il suo grande percorso gara - ha scritto Marco Lentini - . Mentre Andrea D'Anna è uscito al primo turno contro un bravo atleta della Malesia. I due giovani talenti riberesi hanno comunque dimostrato ancora una volta di essere degni atleti del team di appartenenza, portando ancora una volta in alto il nome della Ippon karate Lentini di Sciacca, Ribera e Sambuca di Sicilia, a livello mondiale".