Sos allenamenti per gli arbitri, l'Aia incontra l'amministrazione comunale

L'Aia a "colloquio" con l'amministrazione comunale. Nel dettaglio, il presidente Gero Drago ha incontrato l'assessore al Comune di Agrigento, Costantino Ciulla. La proposta, dunque, è quella di dotare gli associati di una struttura sportiva dove allenarsi.

"L’assessore Ciulla - si legge in una nota - ha garantito che l’amministrazione Miccichè attenzionerà a breve la richiesta dell’Aia per fare in modo di permettere ai nostri associati di poter usufruire già alla ripresa dei campionati. Durante l’incontro si è anche parlato del premio nazionale giudice Livatino e di tante altre iniziative da poter porre in essere in piena sintonia con l’unico scopo di fornire l’associazione di più servizi possibili e nello stesso tempo riversare sul territorio momenti di aggregazione e socializzazione".