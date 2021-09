Il Licata calcio avrà una sede operativa, Pullara: "Grande gesto di generosità"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Rivolgo i miei ringraziamenti alla famiglia Galli'-Gulizzi per aver concesso al Licata calcio, in comodato d'uso gratuito, i locali di loro proprietà siti nel centro storico di Licata. Grande gesto di generosità per la squadra, la società e l'intera città". E' il commento del deputato regionale l'on. Carmelo Pullara.

“Apprendo con piacere -scrive Pullara - che il Licata calcio quest'anno avrà una sede operativa grazie alla generosità della Signora Colli Galli' e al marito Giacomo Gulizzi i quali venuti a conoscenza delle difficoltà del Licata nel trovare la sede adeguata , si sono resi disponibili a concedere gratuitamente i locali di loro proprietà siti nel centro storico di Licata . Il gesto dei signori Galli'- dichiara Pullara- merita sicuramente il plauso di tutta la città e per il Licata calcio avere una sede in centro città ha un valore fondamentale come appartenenza al patrimonio del nostro paese. In virtù anche di questo gesto encomiabile invito-conclude Pullara- tutti i licatesi alla prima di campionato tra A.S.D Licata calcio e F.D.Messina in programma domenica 19 settembre allo Stadio Dino Liotta .Fischio d'inizio ore 15.00. Forza Licata sempre!”