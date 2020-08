Nuova prova per Gloria Peritore: tenta il titolo mondiale Iska contro la francese Lasnier

Nuova prova per la fighter licatese Gloria Peritore. Il prossimo 29 agosto a Rosolini "the shadow" combatterà per il titolo mondiale Iska. Il galà prende il nome di "Evolution Fight", primo evento post Covid organizzato sull'Isola, vedrà la presenza di nomi del calbro di Enrico Carrara, Roberto Oliva, Martine Michieletto.

Peritore è campionessa internazionale di kickboxing Oktagon, Bellator e Fight1, ma è anche impegnata in progetti contro la violenza di genere, come "Donne in Guardia". Gloria "The Shadow" combatterà contro la titolata atleta francese Ludivine Lasnier, nella categoria - 52 kg.



"Questo combattimento ha un grande valore sportivo - afferma Peritore -, ma per me rappresenta anche l’occasione che aspettavo per riabbracciare la mia terra a distanza di anni. Ciò è possibile grazie agli sponsor che mi sostengono e ad 'Evolution Fight' che mi ha voluto fortemente". Appuntamento sul ring di Rosolini.