Campionati regionali di lanci invernali di Pentathlon, vince Giusy Parolino

Giusy Parolino torna a trionfare. L'atleta agrigentina vince i ampionati regionali di lanci invernali di Pentathlon. La manifestazione di atletica leggera su pista è stata inserita nel calendario Territoriale Fidal.

Lanciatrici e lanciatori siciliani e qualche atleta di altre regioni, si sono presentati alle 13,30 alla riunione giuria e concorrenti e visto il numero dei partecipanti, gli atleti sono stati divisi in 2 gruppi: 11 atleti nel primo gruppo con inizio gare alle 14, e 9 atleti nel secondo gruppo con inizio gare alle 15 circa.

La giavellottista della Asd Scuola di atletica leggera Catania, l'agrigentina Giusi Parolino, fresca della vittoria nel lancio del giavellotto, ottenuta a Siracusa il 29 gennaio ai campionati regionali lanci invernali assoluti, dopo oltre 3 ore di gara, conquista con 2625 punti, la prima posizione e porta a casa il titolo di campionessa regionale di Pentathlon lanci invernali.

"Mi aspettavo un punteggio diverso - dichiara la campionessa Parolino - ma durante la gara del lancio del peso al primo lancio, mi sono procurata un infortumio al dito indice della mano destra che mi ha creato vari problemi limitando la performance nelle restanti 4 competizione e in modo particolare nel giavellotto in quanto ho avuto difficoltà nell'impugnatura. Mi auguro - prosegue Giusi - di guarire presto e spero soprattutto che questo infortunio non mi crei problemi ai prossimi campionati italiani lanci invernali che si svolgeranno il 13 e 14 marzo a Viterbo. Un ringraziamento particolare - continua la pluripremiata giavellottista - a Giuseppe Miraldi per i preziosi consigli nel lancio del peso e, un grazie speciale, al prof. Lillo Scordino per la straordinaria disponibilità e per i suoi grandi risultati".