Atletica sicilana, nuovo riconoscimento per Giusi Parolino

Ancora un importante riconoscimento per l'atleta agrigentina Giusy Parolino. Nel corso della "Festa dell’atletica siciliana” la giavellottista, in forza alla "Milone Siracusa" ha ricevuto un premio da Osama Zoghlami per il titolo di campionessa italiana di lancio del giavellotto 2022.

Un anno, quello appena passato, ricchissimo per la Parolino che, oltre ai due titoli di campionessa italiana, ha fatto registrare decine di successi tra i quali la medaglia d'oro in campo assoluto siciliano e il record Italiano nel lancio del giavellotto 600 grammi.

"Grazie al presidente Salvatore Gebbia per il prestigioso premio - dichiara Giusi -. Per un atleta ricevere un riconoscimento da parte della Federazione è un valore aggiunto alla propria carriera sportiva".

La campionessa farà il suo esordio 2023 ai campionati italiani indoor e lanci lunghi che si disputeranno la prima decade del mese di marzo.