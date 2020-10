Il cielo si tinge di rosa per il Giro d'Italia: pubblico ridotto a causa del Coronavirus

C’era attesa ad Agrigento per l’arrivo della carovana "rosa" del Giro d’Italia. Le restrizioni dovute alla emergenza sanitaria, determinata dal Covid-19, non hanno scoraggiato gli appassionati e curiosi, seppur mantenuti a a distanza di sicurezza e con l’obbligo della mascherina, ad assistere all’evento sportivo, valido come seconda tappa dell’edizione 103 della storica competizione ciclistica.

Giro d'Italia: Diego Ulissi vince la seconda tappa, ma Filippo Ganna conserva la maglia rosa

„ Giro d'Italia: Diego Ulissi vince la seconda tappa, ma Filippo Ganna conserva la maglia rosa

Nonostante il calendario segni la data del quattro ottobre, il clima tipicamente estivo ha caratterizzato il pomeriggio di festa nella città dei Templi il cui cielo si è tinto di rosa.