Riecco il “Giro di Sicilia”: otre 150 ciclisti raggiungeranno la città dei templi per la prima di 4 tappe

“Il Giro di Sicilia”, gara ciclistica internazionale per professionisti, torna ad Agrigento. Per il secondo anno consecutivo l’importante manifestazione promossa dall’assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo, organizzata in collaborazione con RCS Sport, vedrà Agrigento ancora una volta protagonista.

L’arrivo della prima delle 4 tappe alla quale parteciperanno circa 150 corridori professionisti è previsto infatti il prossimo 11 aprile in piazza Vittorio Emanuele.

“Un’altra grande occasione per la promozione della nostra città - ha detto l’assessore comunale alla cultura e allo sport Costantino Ciulla - in considerazione del fatto che tanti turisti e appassionati, come ogni anno, seguiranno la grande manifestazione sportiva con una imponente copertura mediatica a carattere locale, nazionale ed internazionale.

Unitamente al sindaco e a nome di tutta l’amministrazione, ringrazio l’assessore regionale Elvira Amata e l’intera organizzazione per avere scelto, su nostra sollecitazione, ancora una volta Agrigento, segno che l’importante e costante azione politica e di attenzione intrapresa verso il nostro territorio richiama sempre più anche quei grandi eventi che fanno da cornice alle bellezze e potenzialità che la nostra città esprime e che sono motore per lo sviluppo turistico, culturale, sociale ed economico”.