Veronesi e la Fortitudo Agrigento ancora insieme, Mayer: "Giocatore di talento"

La Fortitudo Agrigento e Giovanni Veronesi ancora insieme. Il forte giocatore, 22enne di Brescia, anche per la prossima stagione si vestirà di biancazzurro. Veronesi, arrivato a stagione in corso, è riuscito a ritagliarsi un ampio spazio all'interno del roster della Fortitudo Agrigento. Per lui, la scorsa stagione, dieci le partite disputate.

Il direttore sportivo, Cristian Mayer: “Abbiamo avuto modo di apprezzare Giovanni, già la scorsa stagione. Per il gruppo è un giocatore davvero importante. Ovviamente, tecnicamente, ha delle cose da migliorare, siamo pronti a lavorarci insieme. Ha delle qualità umane importanti per rimanere nel nostro gruppo. Pensiamo che, continuando insieme il nostro percorso, Giovanni possa migliorare molto".

Giovanni Veronesi: “Per me è un grande onore tornare a giocare nel palazzetto dove l'anno scorso mi è stata data la possibilità di esordire in serie A2. E’ un ambiente fantastico in cui sono sicuro che potrò migliorare e dare un bel contributo alla squadra. Non vedo l'ora di ritornare al PalaMoncada”.