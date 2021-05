Nuovo successo per Parolino: prima anche alla seconda tappa del Gran Prix

Seconda prova del Grand Prix Interregionale Stadio 192 a Catania, nuovo importante risultato per l'atleta agrigentina Giusi Parolino. La giavellottista della Asd Scuola di Atletica Leggera Catania, con 763 punti (m.28,98) si è infatti classificata prima.

"E' stata una competizione molto difficile e pesante - ha detto l'atletaa - perchè la gara è iniziata con un ritardo di oltre un'ora e mezza e ha costretto i numerosi giavellottisti (oltre 20) presenti in gara, ad una interminabile attesa e a riscaldarsi 2 o 3 volte, questo chiaramente comporta un enorme dispendio di energie fisiche e mentali. Sono contenta - continua la campionessa - di aver dato il mio contributo alla mia società, la Sal Catania, in corsa per la qualificazione ai campionati italiani Cds la cui finale sarà a Tivoli il 3 e 4 luglio".