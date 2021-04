Qui Akragas, c'è la firma: Gioacchino Giardina è ufficialmente biancazzurro

Come anticipato dalla nostra redazione, l’Akragas ha chiuso l’accordo con il forte difensore, Gino Giardina. A renderlo noto è stato l’ufficio stampa della società del patron Sonia Giordano. Il classe 1988 è originario di Torregrotta in provincia di Messina. Il giocatore vanta un cucciculum calcistico di primissimo livello per aver disputato, da protagonista, tantissimi campionati in Serie D con Messina, Città di Messina, Vibonese e Marsala.

Il nuovo difensore dell'Akragas ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Villafranca Tirrena e dell'Igea Virtus. Gioacchino Giardina (nella foto con il Direttore generale Cristian Licata e il Direttore sportivo Ernesto Russello), oggi pomeriggio ha sostenuto il suo primo allenamento con i nuovi compagni di squadra, agli ordini di mister Francesco Di Gaetano e del suo staff.