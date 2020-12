Un agrigentino all'America’s Cup, Gabriele Di Trapani nel team di Lunarossa

Si chiama Gabriele Di Trapani è agrigentino e sta vivendo una delle emozioni più grandi della sua vita. L'agrigentino si trova alla alla baia di Auckland , in Nuova Zelanda e fara parte dell'Amerca’s Cup Series 2020. Gabriele è stato schierato nel prestigioso team "Lunarossa". "Agrigento - dice il sindaco Miccichè - è orgogliosa di avere un figlio di questa terra protagonista di un evento di caratura mondiale".

Ecco chi è Gabriele Di Trapani

Laureato in architettura navale e yacht design presso l’Università di Genova, con particolare riferimento alla progettazione di scafi, appendici e piani di coperta. Nel 2011 inizia a lavorare con Botin Partners, uno dei principali studi di progettazione navale in Spagna. Nel 2014 entra a far parte del team Luna Rossa con il ruolo di Draftsman; Gabriele è alla sua seconda campagna di Coppa America.