Calcio a 5, Futsal Canicattì espugna il campo di Messina: tre punti decisivi per la promozione diretta in serie A2

Una vittoria fuori discussione quella ottenuta dal Futsal Canicattì sul campo di Pgs Luce Messina. Il risultato finale 5 a 1 per i “racinari” lascia davvero poco spazio per altre analisi se non la certezza che i biancorossi hanno dominato una gara cominciata in salita ma subito ripresa con grande carattere e voglia d’imporsi a tutti i corsi

Alla luce di questa vittoria i ragazzi del presidente Vincenzo Urso adesso vedono la promozione diretta in serie A2 di calcio a 5, davvero a un passo ormai, perché basta solo un punto per ottenerla. Al termine della prossima gara, quindi, sabato prossimo, potrebbe essere già festa.

Reti di Cucinotta per i padroni di casa e di Cascino e Marino (doppietta per ciascuno) e di Virruso per gli ospiti.

I peloritani, nella prima frazione di gioco, hanno difeso la propria porta efficacemente sfruttando un contropiede e portandosi in vantaggio. Futsal Canicattì non ha mostrato alcun cedimento dopo la rete subita e ha continuato ad attaccare riuscendo a trovare il pari per poi uscire alla lunga nella ripresa a conquistare meritatamente i tre punti.

Adesso, a due giornate dal termine, manca solo un punto per la matematica promozione.