Futsal Canicattì, sesta vittoria consecutiva per i biancorossi che superano Casali del Manco: Coppa Italia più vicina

Vittoria sofferta ma più che meritata quella centrata dal Futsal Canicattì che vince la sfida in casa contro un ostico Casali del Manco. Si tratta della sesta vittoria consecutiva che vale il "pass" per la Coppa Italia. I biancorossi del presidente Vincenzo Urso chiudono la gara dalle mille emozioni con il risultato di 6 a 4.

Al "Livatino Saetta" di Canicattì si sono viste 2 ottime squadre che hanno battagliato per i tutti 40 minuti effettivi di gara cercando la vittoria: alla fine il risultato ha premiato la squadra guidata da Giuseppe Castiglione che ha avuto il merito di non disunirsi nonostante un primo tempo chiuso in svantaggio.

Gara dai due volti quella dei biancorossi di casa che partono bene, subiscono il ritorno degli ospiti ma riescono a ribaltare con una seconda frazione di gioco fatta di determinazione e volontà le sorti di un match che come da pronostico si dimostrava spigoloso ed equilibrato, conquistando alla fine l’intera posta in palio blindando iil terzo posto ed ottenendo un prezioso lasciapassare la Coppa Italia.

Gli uomin di casa cominciano aggressivi riuscendo a portarsi in vantaggio per poi subire l’"uno-due" ospite che innervosisce i biancorossi costretti ad inseguire e a sbattere contro l’attenta difesa ospite. Nella seconda frazione di gioco i canicattinesi entrano in campo più battaglieri e riescono a portarsi di nuovo in vantaggio con un break che porta le squadre sul 4 a 2. Il Casali non ci sta e prova a rientrare nel match: ne scaturisce una partita più aperta che alla fine premia con la maggior concretezza degli uomini di Giuseppe Castiglione.

Le reti del match portano le firme per gli ospiti di Franzè, Riconosciuto e di Gerbasi( per lui una doppietta) mentre per i padroni di casa Gabriele Colore, Aleandro La Rosa con una tripletta e Walter Furno autore, di una doppietta. In virtù dei risultati odierni in classifica ora a guidare è il Città di Palermo con 28 punti, ad inseguire il Lamezia con 26 punti e, con una partita da recuperare, seguono Futsal Canicattì con 24 e Pgs Luce Messina con 21 punti: saranno queste le quattro squadre che si affronteranno per decretare chi sarà la rappresentante del girone H nella "Final Eight" nazionale di Coppa Italia. Per gli accoppiamenti definitivi si attende il recupero del Lamezia.