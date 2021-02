Allenamenti in solitaria per l'Akragas, Di Gaetano: "Ho fame di campo, sono fiero dei miei ragazzi"

Niente campo per l’Akragas. Tutti a casa, con mister Di Gaetano che coordina tutto. L’emergenza Covid 19 ha fermato, sul più bello, la corsa dei biancazzurri.

“Sono orgoglioso dei miei ragazzi - dice mister Di Gaetano ad AgrigentoNotizie - il campo manca a tutti. A me manca il profumo dell’erbetta appena tagliata. Il lavoro giornaliero, si mi manca tutto. Sento ogni giorno la mia squadra, i miei ragazzi non hanno mai mollato. Ovviamente tutti siamo tornati a casa propria, anche per non gravare sulle spalle della società. Io ed i miei ragazzi, insieme a tutto lo staff, ogni giorno ci diamo appuntamento sulla piattaforma Zoom. La squadra si sta continuando ad allenare, poi il lavoro viene elaborato dal nostro prof. Nessuno dei miei ragazzi ha mollato, si allenano con dedizione ogni giorno”.

L’Akragas di mister Di Gaetano, con una partita in meno, punta alla vetta della classifica. “Ci siamo fermati sul più bello. E’ una situazione, però, che coinvolge tutti. Quindi accettiamo. Andiamo avanti con professionalità. La mia squadra giocherà sempre per vincere. Che voto do alla mia Akragas? Un 7 pieno. Possiamo migliorare e puntare al meglio. Il campionato è apertissimo. Sono fiducioso”.