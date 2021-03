Vittoria più qualificazione in Coppa Italia: la Fortitudo convince contro Bernareggio

Vittoria più qualificazione in Coppa Italia. La Fortitudo Agrigento vince e convince contro Bernareggio. I biancazzurri impostano gioco e ritmo alla fine di una partita più che mai intensa. Il big match della B è terminato con il punteggio di: 92 a 74. In partita coach Catalani deve rinunciare a Saccaggi per un guaio fisico. Agrigento si affida a Cuffaro.

E’ una schiacciata di Laudoni ad aprire il big match di serie B. Agrigento risponde con Veronesi e Chiarastella. I punti, per i biancazzuri, arrivano anche dalla mano calda di Peppe Cuffaro. Bernareggio torna ai punti e lo fa con Gatti. E’ il capitano, Chiarastella, ad infilare un canestro non facile: 26-18. Il primo quarto si chiude a favore di Agrigento: 28-18. Il secondo periodo di gioco si apre con i punti di Costi, tripla. Laudoni sbaglia ma Ragagnin mette una tripla giusta. Agrigento al comando del match. Rotondo buca la difesa avversaria e mette dentro il: 43-29. I biancazzurri per mano di Ale Grande trovano il 45-3, su assist di Cuffaro. Bernareggio torna ai punti e lo fa con Tsetserukou. Sotto canestro è duello vero tra Chiarastella e Laudoni, ha la meglio il capitano con un rimbalzo difensivo. Canestro più fallo per Grande: 49-33, dalla lunetta è uno su uno. Agrigento va a riposo lungo avanti con il punteggio di 50 a 33.



Sul parquet, nel terzo quarto, non cambia faccia: è Cuffaro a mettere la tripla del 55-35. Agrigento non si ferma è ancora “Paolone” a mettere dentro un canestro giusto. Laudoni prova ad andare a canestro, subisce fallo: due su due. Agrigento è solida, in difesa Rotondo e Chiarastella sono ovunque. Triple da una parte e dall’altra a Grande risponde Todeschini. Bernareggio torna ancora a canestro portandosi avanti nel parziale: 11-10. Sono gli ospiti a fare meglio, ma Ale Grande infila la tripla del +10. I biancazzurri chiudono in avanti: 64-56. Ultimo atto di una partita bellissima. Rotondo porta lontano i suoi: 71-59, ma Bernareggio è li. Gli ospiti trovano un’altra tripla: 71-62. Subisce fallo Ragagnin dalla lunetta è uno su uno. Palla a Grande servizio per Costi e assist per Veronesi, tripla. Agrigento torna a “ruggire” Costi e Rotondo regalano punti buoni. Coach Catalani chiama dentro Grande, il play lascia il campo dopo una prova superba, con lui anche Rotondo. I biancazzurri non arretrano e vincono il match.