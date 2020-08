Fortitudo, Gianluca Amato è il nuovo preparato atletico

La Fortitudo Agrigento comunica che Gianluca Amato è il nuovo preparatore atletico biancazzurro. Gianluca Amato ha allenato numero atleti di professionisti di diverse discipline sportive. Il palmese ha ottenuto l’abilitazione come preparatore atletico professionista e vanta diverse esperienze importanti sia in Italia che all’estero.



Tra gli incarichi di Gianluca Amato anche una collaborazione con il Botev Vrata, squadra della serie A Bulgara e quella con l’Akragas, in LegaPro con Nicola Legrottaglie in panchina, ma anche Gela, Canicattì e Marsala.



Gianluca Amato: “Sono felice ed entusiasta di approdare alla Fortitudo Agrigento. Sono davvero contento di fare parte della famiglia biancazzurra”.

