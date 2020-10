Fortitudo Agrigento da "urlo", Palermo ko: i biancazzurri passano il turno in SuperCoppa

La Fortitudo Agrigento a “valanga” sulla Green Basket Palermo. I biancazzurri, allenati da coach Catalani, hanno vinto il derby e dunque passato il turno. Chiarastella e compagni, in un silenzioso PalaMoncada si sono imposti con il punteggio di 97 a 78.



Al pronti via, Agrigento, fa la voce grossa. Punti, giocate e muscoli: per un match dominato. Super partita – ancora una volta – di Giovanni Veronesi. Il biancazzurro chiude con 21 punti. Bene anche il play maker Alessandro Grande, autore di 19 punti.



Agrigento copre bene gli spazi e sotto canestro sbaglia poco e niente. Palermo alza la testa nel secondo quarto, ma poi Agrigento rientra subito in gara. Catalani, nel finale, regala minuti a Mayer e Indelicato, giovanissimi della “cantera” biancazzurra. Agrigento mette in fila tre vittorie consecutive.



Moncada Energy Group Agrigento – Green Basket Palermo 97-78 (31-20, 23-24, 26-14, 17-20)



Moncada Energy Group Agrigento: Giovanni Veronesi 21 (4/6, 3/9), Alessandro Grande 19 (5/6, 2/3), Andrea Saccaggi 18 (4/5, 3/5), Cosimo Costi 12 (2/3, 1/5), Albano Chiarastella 7 (3/8, 0/0), Paolo Rotondo 7 (3/5, 0/0), Giovanni Ragagnin 4 (2/4, 0/1), Mait Peterson 4 (1/5, 0/0), Giuseppe Cuffaro 3 (0/1, 1/2), Andrea Tartaglia 2 (1/2, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/2), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0). All Catalani



Tiri liberi: 17 / 20 – Rimbalzi: 36 11 + 25 (Paolo Rotondo 9) – Assist: 18 (Albano Chiarastella 5)



Green Basket Palermo: Andrea Caridi 19 (9/14, 0/0), Davide Drigo 14 (3/7, 2/5), Edoardo Nicosia 13 (3/4, 2/3), Iheb Ben salem 9 (4/4, 0/0), Mirko Gentili 6 (0/2, 2/9), Filippo Guerra 6 (3/8, 0/4), Vittorio Moltrasio 6 (1/1, 1/1), Santiago Boffelli 5 (1/6, 1/4)



Tiri liberi: 6 / 13 – Rimbalzi: 34 10 + 24 (Andrea Caridi 12) – Assist: 16 (Filippo Guerra, Santiago Boffelli 5)

