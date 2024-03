Fortitudo, il "Pilot bis" comincia con la trasferta di Piacenza

La Fortitudo Agrigento ritrova il coach di inizio stagione e con questo secondo cambio di rotta prova a conquistare subito due punti nella trasferta di domani sera a Piacenza alle 20,45 contro l'Assigeco, reduce dalle vittorie contro Roma e Rieti.

Due posizioni di classifica ben differenti proiettano Piacenza strafavorita contro Agrigento e Damiano Pilot ha l'arduo compito di ritrovare anche automatismi ed entusiasmo che in questa stagione sono mancati fin troppe volte.

Piacenza si trova nella parte medio-bassa della classifica con 26 punti mentre Agrigento penultima a pari punti con Monferrato, entrambe a 12 punti.

Ecco le parole di Marco Morganti, vice-allenatore di Agrigento, alla vigilia del match: "Sabato incontreremo una squadra piena di giovani che corre tanto, ama una pallacanestro molto veloce e aggressiva in difesa. Sta giocando un posto in play-off per cui sarà sicuramente molto motivata e noi siamo sempre alla ricerca di quella vittoria che ci può dare morale, forse non più tanta classifica, ma sicuramente morale per il proseguito della stagione".

Morganti aggiunge: "Non dimentichiamoci che mancano ancora 14 partite che significano ancora 28 punti e nello sport è sempre lecito sognare quindi ce la mettiamo tutta e cerchiamo di contrastarli con le armi che abbiamo. L'importante è sempre cercare di lottare su ogni pallone sia in attacco che in difesa, cosa che sicuramente Piacenza farà".