La Fortitudo sfida il suo passato: al Palamoncada arriva il Torino di Ciani

La Fortitudo Agrigento si appresta a recuperare il match contro la Reale Mutua Torino, rinviato per la convocazione in nazionale di Mayfield, e lo farà domani alle 20,30 al Palamoncada.

La squadra di coach Devis Cagnardi da ottobre ad oggi non ha più guardato in faccia a nessuno tra le mura amiche, non ha fatto sconti ma solamente vittime, illustri e meno. Torino è un banco di prova importante con l'obiettivo di conquistare due punti e provare ad agguantare i playoff. Dall'altra parte siederà in panchina una storica conoscenza del parquet agrigentino, coach Franco Ciani che ad Agrigento ha segnato alcune delle pagine più importanti della storia della società della famiglia Moncada allenando la Fortitudo per 8 anni e tornando al Palamoncada per la prima volta dal 2019. Fu proprio coach Cagnardi a prendere il suo posto.

Nell'attuale roster di Agrigento sono due i giocatori ad essere stati allenati da Ciani: il capitano Albano Chiarastella e Lorenzo Ambrosin. Ma anche tra le fila del roster torinese ci sono due ex eccellenti come Simone Pepe e Tommaso Guariglia, un match particolare anche per loro.

A presentare il match Giacomo Cardelli: "Per presentare Torino e capirne le enormi capacità tecnico/tattiche basta elencare due semplici dati: miglior attacco di tutta la A2, 1 sconfitta in tutto il girone di ritorno. Proprio per questo non vediamo l’ora di scendere in campo domani per confrontarci contro una squadra di questa caratura. Per poter uscire vincitori dal match, dobbiamo prendere spunto dalla partita dell’andata dove per 30 minuti abbiamo giocato al pari di Torino, ma questo, non è bastato per portare la vittoria dalla nostra parte".

Cardelli prosegue: "Serviranno 40 minuti di massima attenzione e abnegazione sia nella metà campo difensiva che in quella offensiva; una di quelle partite dove, nei momenti di difficoltà, la spinta del PalaMoncada ci aiuterà a reagire come sempre è accaduto da inizio campionato".

Appuntamento domani alle 20,30 al Palamoncada per il recupero della ventiduesima giornata di campionato tra la Fortitudo Agrigento e la Reale Mutua Torino.