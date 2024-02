Match casalingo per la Fortitudo: al PalaMoncada arriva la capolista Forlì

La Fortitudo Agrigento torna a giocare al Palamoncada ed è chiamata a una prova molto ardua contro la capolista del girone rosso Forlì.

La squadra di coach Calvani non riesce a trovare continuità nei risultati, è arrivata una vittoria importante contro Cremona e poi subito il crollo con Rimini nella prima giornata della fase a orologio. Forlì si trova a 38 punti, solamente Trapani ha saputo fare di meglio in questo campionato e viene da una vittoria contro Rieti.

Ecco le parole del vice-allenatore Marco Morganti alla vigilia del match: "Affronteremo la capolista del girone rosso e per quello che tutti dicono il girone rosso è più competitivo del nostro, questo basterebbe per presentare il match ma anche contro Cremona eravamo sfavoriti e ne è venuta fuori una prova di orgoglio e di alti contenuti tecnici. Forlì arriva da 5 vittorie consecutive, ha un roster completissimo con giocatori che hanno giocato la Serie A e le coppe non molto tempo fa e - aggiunge - siamo consapevoli delle difficoltà che andremo ad affrontare ma siamo consapevoli che siamo davanti alla nostra gente e possiamo dire la nostra".

Morganti prosegue: "Veniamo dalla discreta prestazione di Rimini dove abbiamo lottato fino alla fine ma non vogliamo lasciare nulla di intentato e vogliamo con tutte le nostre forze e restare attaccati ai nostri rivali e lottare fino alla fine per salvarci".