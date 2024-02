Una partita che vale il riscatto: la Fortitudo ospita Udine al Palamoncada

Appuntamento sabato 2 marzo alle 19 al Palamoncada per sostenere la Fortitudo Agrigento che sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia e che, oggi più che mai, è alla ricerca di un riscatto, di una vittoria che possa ridare gli stimoli giusti per provare a risalire la china e tentare l'impresa salvezza. Per farlo dovrà battere l'APU Udine, roster allenato da coach Vertemati e dove gioca un grande ex come Rino De Laurentis, molto apprezzato nelle stagioni trascorse ad Agrigento. Anche nella Fortitudo c'è un ex ed è il neo acquisto Agustin Fabi che, nella stagione interrotta dal covid, giocava proprio a Udine.

La squadra friulana si trova attualmente terza nel girone rosso, ha un roster tra i più attrezzati per la Serie A2 e non vuole perdere il treno delle migliori, Agrigento al contrario si trova in fondo alla classifica ed ha estremamente bisogno di riportare la vittoria al Palamoncada. Ecco le parole di Marco Morganti, vice-allenatore della Fortitudo Agrigento, alla vigilia del match: "Giochiamo contro Udine, ha giocato una sola partita in questa fase a orologio e potrebbe essere un bene per loro perché hanno ricaricato le pile ma potrebbero anche arrivare un po' più scarichi e se questo dovesse accadere dovremo approfittarne. Dobbiamo riproporre tutto il primo quarto della partita di Trieste per tutta la partita perché solo così potremo battere uno dei migliori roster di tutta la serie A2 che con l'aggiunta di De Laurentis hanno aumentato ulteriormente la profondità della loro formazione".