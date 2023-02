La Fortitudo vola in trasferta: a Treviglio con la salvezza in tasca

La Fortitudo Agrigento è pronta a volare in trasferta contro Treviglio, una delle prime della classe del campionato, fin qui terza in classifica a soli due punti da Cantù e Vanoli Cremona. La squadra di coach Cagnardi arriva dopo aver conquistato la matematica salvezza a quattro giornate dal termine della regular season, un traguardo importante ed un obiettivo raggiunto a pieni voti con il sogno playoff da conquistare nelle prossime partite prima della seconda fase a orologio.

La Fortitudo in trasferta non ha un bottino positivo, l'ultima vittoria risale ad ottobre e da allora ha innescato diverse sconfitte e tanti punti conquistati al Palamoncada. Anche Treviglio è stata una delle vittime della Fortitudo in casa, solamente la Vanoli Cremona e Milano sono riuscite a strappare la vittoria. Per la squadra di Finelli è una sfida doppia, una rivincita per il risultato di andata e per provare ad agganciare la vetta della classifica.

Presenta così il match l'assistant coach Giacomo Cardelli: "La trasferta di Treviglio è uno di quei match che tutti vorremmo giocare. Affrontiamo una squadra ferita dalla sconfitta di Piacenza e desiderosa di rivalsa per riprendere il proprio cammino. Formata da giocatori che in passato recente calcavano i parquet di Serie A ed Eurolega, la squadra di coach Finelli, ha dimostrato fin adesso di giocare una pallacanestro di grande qualità e ha trasformato il proprio campo in un vero e proprio fortino, perdendo una sola partita dall’inizio della stagione. Conosciamo le qualità di Treviglio ma noi saliremo con la stessa fame che ci ha contraddistinto per tutta la stagione, desiderosi di strappare i 2 punti per il proseguo del nostro campionato".

Appuntamento domenica alle ore 18 al Palafacchetti.