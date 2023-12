Fortitudo, il tour de force continua: domenica trasferta a Torino

E' stata una settimana complessa per la Fortitudo Agrigento, l'inizio del girone di ritorno è stato molto travagliato ed è iniziato con due sconfitte con Rieti e quella molto discussa contro l'Urania Milano. Tre partite in una settimana non era semplice gestirle e domenica arriva la terza, forse la più difficile delle tre, contro Torino in trasferta.

La squadra degli ex Ciani e Pepe sono terzi in classifica a 18 punti, distanti due lunghezze da Cantù e dalla fuggitiva Trapani, ha vinto domenica contro Rieti ed arriva da tre vittorie consecutive. Discorso opposto per la squadra di coach Pilot, in netta difficoltà con l'assenza di Chiarastella, ormai prossimo al rientro, che fa la differenza per i biancoazzurri.

Ecco le parole di Damiano Pilot alla vigilia del match di domenica che si gioca alle ore 18: "Lasciato alle spalle il controverso finale di Milano torniamo in palestra e proiettiamo tutte le forze a Torino, la trasferta è impegnativa, è una squadra forte, solida, ha portato a casa un risultato importante contro Rieti giocando una partita dura. Hanno qualche problema di rotazione ma non hanno perso la loro identità, sono una squadra molto concreta nell'area, hanno la miglior percentuale da 2 punti del girone e quindi questo ci dà un'idea di che tipo di partita ci aspetta. Abbiamo bisogno di un'inversione - conclude -, un episodio che giri a nostro favore ma per farlo dobbiamo metterci nelle condizioni di farlo girare a nostro favore. Andiamo lì consapevoli che possiamo giocarci la nostra partita".