Agrigento contro Ragusa, coach Catalani: "Occorre ottimo impatto fisico"

La Fortitudo Agrigento domenica 14 febbraio affronterà nel derby, Ragusa.I biancazzurri, reduci da una vittoria esterna, sono pronti ad affrontare un’altra partita. Il big match è valevole per l’undicesima giornata del campionato di serie B. Fortitudo e Virtus Ragusa si affronteranno al PalaMoncada, palla a 2 alle 18:00. La partita sarà visibile sia su LnpTvPass che su AgrigentoTv.

Ecco le parole di coach Catalani

“Affrontiamo Ragusa squadra che possiede una giusta chimica tra senior con grande esperienza e giovani di ottime prospettive. Hanno iniziato molto bene il campionato giocando un’ottima pallacanestro fatta di ritmi alti e grande atletismo. Nelle ultime partite nonostante le sconfitte, hanno disputato buone gare rimanendo a lungo anche avanti nel punteggio e giocandosela fino in fondo con tutti. È una partita assolutamente da non sottovalutare. Credo che sarà importante avere con un impatto fisico subito deciso soprattutto dal punto di vista difensivo, fermando il loro contropiede e controllando i rimbalzi, due chiavi importanti che potrebbero essere decisive per l’esito della partita”.