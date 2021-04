La "Effe" viaggia verso la Coppa Italia, coach Catalani: "Sarà bello sfidare una delle grandi favorite di questo campionato"

E’ ufficialmente iniziata l’avventura in Coppa Italia della Fortitudo Agrigento. I biancazzurri, che saranno di scena a Rimini, affronteranno i friulani allenati da coach Pillastrini. Una partita da dentro o fuori che avrà inizio alle 21:00. Pronto al suo esordio in Coppa, il coach della “Effe”, Michele Catalani.

"In Coppa Italia - dice l'allenatore - sono tutte partite secche, dove tutto sarà diverso rispetto al solito, a cominciare dall’atmosfera, specialmente in una stagione particolare come questa. Affrontiamo Cividale del Friuli che è squadra dotata di enorme talento, esperienza e grande organizzazione tattica. La squadra di coach Pillastrini è tra l’altro reduce da un ottimo momento di forma, come testimoniano le 9 vittorie consecutive. Siamo perfettamente consapevoli della difficoltà del compito che ci attende, per noi doversi misurare con un avversario di questa caratura rappresenta un ulteriore banco di prova. Il nostro compito sarà quello di saperci esprimere con qualità, determinazione ed energia. Circolazione di palla e transizione difensiva saranno due degli aspetti cui prestare maggiore attenzione. Al tempo stesso, sarà bello sfidare una delle grandi favorite di questo campionato".