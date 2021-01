Una Fortitudo "stellare", i biancazzurri battono Palermo

La Fortitudo Agrigento vince contro Palermo. Una partita, quella dei biancazzurri, mai messa in discussione. Coach Catalani deve fare a meno di Giuseppe Cuffaro e si affida alla lucidità di Alessandro Grande. Agrigento vince e convince imponendosi con il punteggio di 99 a 80. Il primo quarto è stato dominato dai biancazzurri. Un parziale di 24 a 7 è stato lo specchio, al pronti via, dello strapotere dei padroni di casa. Saccaggi è su tutti i palloni e le percentuali da 3, sorridono alla squadra di Catalani. Veronesi sbaglia poco e niente ed il duo: Chiarastella-Rotondo è ovunque. Palermo prova a rientrare in partita con Boffelli, ma i biancazzurri portano via il secondo periodo. Il terzo quarto si apre con i punti di Ragagnin. Palermo non sta a guardare e si affida ai punti di Gentili.

Palla in mano Agrigento, Chiarastella serve Saccaggi ed è ancora canestro. Palermo nel terzo quarto prova a riaprirla, Lombardo realizza due punti. Il contropiede di Agrigento è ad opera di Saccaggi, ma i punti sono ancora di Ragagnin. Agrigento chiude, anche il terzo quarto in vantaggio: 84-58. Nell’ultimo quarto, coach Catalani, dà spazio a Costi e Peterson, ed anche al giovane Indelicato. La Fortitudo Agrigento difende bene e si affida ai canestri di Grande. Palermo prova a ridurre lo svantaggio ma i biancazzurri alzano il ritmo e vincono in scioltezza. Agrigento conquista la sua personale quarta vittoria di fila.

Moncada Energy Group Agrigento - Green Basket Palermo 99-80 (38-19, 18-23, 28-16, 15-22)

Moncada Energy Group Agrigento: Saccaggi 23 (3/4, 5/7), Veronesi 20 (5/6, 3/4), Rotondo 14 (6/9, 0/0), Grande 11 (1/6, 3/5), Chiarastella 11 (4/6, 0/0), Ragagnin 9 (1/2, 2/6), Peterson 7 (3/6, 0/2), Costi 4 (2/2, 0/0), Indelicato 0 (0/1, 0/2), Tartaglia 0 (0/0, 0/0), Mayer 0 (0/0, 0/0), Bellavia 0 (0/0, 0/0). All Catalani



Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 34 5 + 29 (Albano Chiarastella 11) - Assist: 28 (Alessandro Grande 11)



Green Basket Palermo: Boffelli 18 (7/10, 1/4), Guerra 17 (6/7, 1/3), Lombardo 16 (2/2, 3/9), Bedetti 10 (4/7, 0/0), Gentili 10 (1/1, 2/5), Caridi 8 (3/8, 0/0), Drigo 1 (0/0, 0/1), Di marco 0 (0/1, 0/1), Caronna 0 (0/2, 0/0), Moltrasio 0 (0/0, 0/0), salem 0 (0/1, 0/1). All Mazzetti



Tiri liberi: 13 / 16 - Rimbalzi: 25 4 + 21 (Santiago Boffelli, Luca Bedetti 5) - Assist: 12 (Santiago Boffelli 3)