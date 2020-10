La Fortitudo Agrigento di Catalani, energia e vittoria: bene contro il Ragusa

Energia, “garra” e bel gioco: ecco la Fortitudo di coach Catalani. I biancazzurri, in un silenzioso PalaMoncada, hanno battuto – nel derby di SuperCoppa Lnp – la Virtus Ragusa. Le trame di gioco dettate da Ale Grande e l’energia del capitano, Albano Chiarastella. I biancazzurri, sempre in vantaggio, hanno esordito – in una gara ufficiale – con una importante vittoria.

La squadra di coach Catalani ha avuto gamba e intensità da vendere. I biancazzurri hanno chiuso il match sul più dieci ha regalato importanti trame di gioco. I biancazzurri guidati da coach Catalani torneranno in palestra domani.

Fortitudo Agrigento

Rotondo 13, Ragagnin 3, Saccaggi 6, Veronesi 17, Cuffaro, Costi, Indelicato, Chiarastella 20, Grande 12, Peterson 2, Mayer,

Ragusa: Ianelli 15, Ferlito, Idrissou8, Stefanini 3, Kitsing 7, Chessari 7, Sorrentino, Iurato 15, Salafia 1, Canzonieri 7

(20-14); (21-18); (17-13); (15-18)