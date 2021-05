Sarà Fortitudo Agrigento vs Tigers Cesena: via alla "corsa" verso l'A2

I biancazzurri torneranno in campo domenica 16 maggio. La prima gara si giocherà al PalaMoncada

La Fortitudo Agrigento, ieri, ha conosciuto il suo prossimo avversario in vista dei play off. Sarà Cesena la prima squadra che Agrigento affronterà. Il cammino verso l’A2 comincia dal PalaMoncada.

Ecco tutti gli accoppiamenti

Classifica finale:

Bakery Piacenza 38 19-3

Moncada Energy Group Agrigento 36 18-4

Vaporart Bernareggio 32 16-6

Elachem Vigevano 1955 30 15-7

Ferraroni Juvi Cremona 1952 28 14-8 (quoz. canestri generale 1.055)

Pallacanestro Crema 28 14-8 (quoz. canestri 1.051)

Riso Scotti-Punto Edile Pavia 28 14-8 (quoz. canestri 1.042)

Pall. Fiorenzuola 1972 18 9-13 (quoz. canestri 0.988)

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate 18 9-13 (quoz. canestri 0.97775)

Bologna Basket 2016 18 9-13 (quoz. canestri 0.97773)

Virtus Kleb Ragusa 18 9-13 (quoz. canestri 0.948)

LTC Sangiorgese Basket 14 7-15 (quoz. canestri 0.964)

Fidelia Torrenova 14 7-15 (quoz. canestri 0.920)

Coelsanus Robur et Fides Varese 14 7-15 (quoz. canestri 0.896)

Corona Platina Piadena 12 6-16

Green Basket Palermo* 5 3-19

*Green Basket Palermo 1 punto di penalizzazione

NOTA - Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

PRIORITÀ IN CLASSIFICA IN SITUAZIONI DI PARITÀ

- Parità tra due squadre provenienti da sotto gironi diversi della prima fase: quoziente canestri generale dell'intero campionato

- Parità tra due squadre provenienti dagli stessi sotto gironi della prima fase: scontri diretti

- Parità tra tre o più squadre provenienti da sotto gironi diversi della prima fase: quoziente canestri generale dell'intero campionato

- Parità tra tre o più squadre provenienti dagli stessi sotto gironi della prima fase: classifica avulsa

I verdetti finali

Ammesse ai playoff (si qualificano le prime otto): 1 Bakery Piacenza, 2 Moncada Energy Group Agrigento, 3 Vaporart Bernareggio, 4 Elachem Vigevano 1955, 5 Ferraroni Juvi Cremona 1952, 6 Pallacanestro Crema, 7 Riso Scotti-Punto Edile Pavia, 8 Pallacanestro Fiorenzuola

Ammesse ai playout (si qualificano le squadre dalla 12^ alla 15^ posizione): 12 LTC Sangiorgese Basket, 13 Fidelia Torrenova, 14 Coelsanus Robur et Fides Varese, 15 Corona Platina Piadena

Retrocessa in Serie C (16^ e ultima classificata): Green Basket Palermo

Tabellone 1 (si incrociano squadre dei gironi A e B)1A Umana San Giobbe Chiusi - 8B Pallacanestro Fiorenzuola4B Elachem Vigevano 1955 - 5A Blukart Etrusca San Miniato3A Paffoni Fulgor Omegna - 6B Pallacanestro Crema

2B Moncada Energy Group Agrigento - 7A Tigers Cesena



Gara 1 domenica 16 maggio, gara 2 martedì 18, gara 3 venerdì 21, gara 4 (eventuale) domenica 23, gara 5 (eventuale) mercoledì 26 maggio. Gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputano in casa delle squadre con il fattore campo a favore. In allegato i tabelloni Playoff di Serie B Old Wild West 2021.