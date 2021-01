La Fortitudo batte il Torrenova, Veronesi: "Volevamo vincere a tutti i costi"

La Fortitudo Agrigento vince la sua seconda partita di fila. La prima in casa di questo 2021. I biancazzurri hanno affrontato il Torrenova - dell'ex Vincenzo Di Viccaro - imponendosi con il punteggio di 96 a 83. La partita, salvo qualche calo difensivo, è stata dominata ai biancazzurri.Al pronti via parziale di 5 a 0 per Agrigento. La squadra di coach Catalani parte subito bene, gli ospiti provano a rispondere con l’ex Vincenzo Di Viccaro e Galipò. Agrigento alza il ritmo e Veronesi insacca la tripla del momentaneo +9. Gli ospiti non stanno a guardare, l’uomo in più del Torrenova è Klanskis che con una “bomba” da tre riporta i suoi in partita: 18-14. E’ ancora Gio Veronesi a portare avanti i suoi, terza tripla di giornata: 23 a 18. Sono di Andrea Saccaggi i due punti che chiudono il secondo periodo di gioco: 29-20.Il secondo quarto si apre con una giusta combinazione di Cuffaro che serve Peterson: 31-22. Gioca bene Agrigento, i biancazzurri tornano ai punti, chiudendo tutti gli spazi della Fidelia Torrenova: 44-28. Si chiude il secondo periodo di gioco, i biancazzurri chiudono in avanti con il punteggio di 57 a 41.Tornati dal riposo lungo, Catalani mette in regia Peppe Cuffaro, sostenuto da Saccaggi, Veronesi, Rotondo e Chiarastella. E’ ancora Agrigento ad impostare gioco e ritmo, con gli ospiti che provano ad avanzare con Di Viccaro e Galipò. Il Torrenova torna ai punti e lo fa con Perin: 68-47. La squadra di coach Catalani è al comando del match, alla fine del terzo quarto i biancazzurri sono ovunque. L’ex Di Viccaro mette la tripla del -20 per Torrenova. E’ ancora l’ex ad impensierire i biancazzurri con altri punti. Ci pensa il capitano Albano Chiarastella a riportare i suoi sul +20. I padroni di casa chiudono il terzo periodo con il punteggio di 79 a 64.L’ultimo quarto si apre con una super reazione del Torrenova. E’ Mirko Gloria a tentare la rimonta, sostenuto da Di Viccaro. I tre punti, in casa Agrigento, arrivano dalla mano di Ale Grande:82-69. Agrigento indirizza il match verso la vittoria, Grande fa un super recupero difensivo e Chiarastella va ai punti: 94 a 80. Le squadre si allungano, Agrigento vince e porta via due punti fondamentali. Il capitano Chiarastella chiude con una tripla doppia.

Moncada Energy Group Agrigento - Fidelia Torrenova 96-83 (29-20, 28-21, 22-23, 17-19)