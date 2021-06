Semifinale play off, la Fortitudo si impone su Omegna

Con un Saccaggi così, sognare si può. Anche in Gara2 il giocatore della Fortitudo Agrigento ha messo in campo una prestazione sontuosa. I biancazzurri portano via anche gara 2 e si godono il 2-0 contro Omegna. Una partita bella, intensa e assai combattuta. Nel primo quarto Agrigento parte bene ma Omegna è li: 14-10 e Saccaggi subito avanti con 5 punti. Black out nel secondo periodo. Omegna fa prevalere carattere, esperienza e muscoli. Agrigento perde troppo tempo e gli ospiti chiudono il secondo periodo in svantaggio: 24-34.



Nel terzo periodo la Fortitudo Agrigento cambia passo, Rotondo fa valere il suo fisico e sotto canestro sbaglia poco e niente. I biancazzurri agganciano Omegna e la sorpassano.



Nell’ultimo periodo la partita è si fa ancora più equilibrata, Omegna parte meglio ma l’esperienza di Rotondo si fa valere ed il contro-sorpasso è servito. Nessuno pensa che sia una partita facile, nonostante i 22 punti di Andrea Saccaggi. Procacci serve Sgobba ed è canestro. Pradin trova punti e Sgobba una tripla pesante. Agrigento non arretra e Rotondo firma il momentaneo +1. Scali mette paura ma a chiuderla è ancora un super Andrea Saccaggi. Agrigento vince e convince e si porta 2-0 nella serie. I biancazzurri si impongono con il punteggio di 66 a 63.



Moncada Energy Group Agrigento – Paffoni Fulgor Omegna 66-63 (14-10, 10-24, 27-14, 15-15)