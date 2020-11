La Fortitudo è pronta al derby col Palermo, il coach: "Abbiamo voglia di giocare"

La Fortitudo Agrigento - domani, palla a 2 alle ore 18, - affronterà il Palermo. Un derby che è valevole per il primo turno di campionato di serie B.

"Siamo emozionati. Arriviamo da tre mesi di pre-stagione, ad un mese dall’ultima partita - ha detto il coach Michele Catalani - . E’ stato un periodo molto complesso. Un periodo così lungo senza giocare è difficile da gestire. E’ stata la prima volta per tutti. L’energia sarà determinante. I ragazzi hanno voglia di respirare il campo. Palermo? E’ una squadra esperta. Fatta di buoni tiratori. Abbiamo voglia di giocare, scendere in campo e assaporare il ritmo gara. Siamo pronti".

"Veniamo da una situazione complessa, non solo per noi ma per tutto il mondo. Noi, siamo dei privilegiati.: facciamo del nostro divertimento il nostro lavoro - ha aggiunto il coach - . Abbiamo un club solido alle spalle, questo è importante. Daremo valore a tutto quello che faremo, non solo per noi ma anche per i nostri tifosi".