Un nutrizionista per la Fortitudo Agrigento, ecco Sergio Scordino: "Per me è un onore"

Sergio Scordino è il nuovo nutrizionista della Fortitudo Agrigento. Il dietista farà parte dello staff biancazzurro. “Sono orgoglioso di ricoprire questo ruolo. Da anni seguo professionisti, negli anni anche qualche giocatore della Fortitudo Agrigento ha bussato alla mia porta. Seguire l’intero team – dice Scordino – per me è motivo di vanto e orgoglio. E’ il sogno di tutti lavorare per la squadra della propria città. E’ indispensabile supportare professionisti a livello nutrizionale. La mia formazione è veicolata verso questo settore, ovvero alimentazione per gli sportivi. Ci tengo a ringraziare il presidente Gabriele Moncada per la fiducia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.