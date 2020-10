Prima amichevole di stagione, coach Catalani: "Contento dell'atteggiamento del gruppo"

La Fortitudo Agrigento ha affrontato l’Orlandina in amichevole. I biancazzurri, allenati da coach Catalani, hanno giocato al PalaFantozzi. Una partita bella e combattuta che ha visto – seppur di poco – trionfare i padroni di casa (90-83).



Ecco le parole di coach Michele Catalani



Michele Catalani: “Era la nostra prima partita ed è stata una gara intensa giocata ad alto ritmo come testimonia il punteggio finale. I ragazzi sono stati bravi a reagire ai momenti di difficoltà ed ho apprezzato la voglia di farlo insieme. Sono contento dell'atteggiamento del gruppo, ovviamente non tutto è andato perfettamente ma queste partite servono proprio per capire in cosa si può crescere”.



