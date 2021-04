La "Effe" torna in campo, coach Catalani: "Contro Piadena occorre ritrovare il ritmo in attacco"

La Fortitudo Agrigento torna in campo. La squadra allenata da coach Catalani, domani 24 aprile, affronterà Piadena. Il match è valevole per la terza giornata della “Seconda fase” del campionato di serie B. La partita si giocherà alle 18:00. Ecco le parole di coach Michele Catalani

Coach Catalani: "Domani affronteremo Piadena, squadra che sta cercando di tirarsi fuori dalla palude di fondo classifica ma che possiede in organico giocatori con ottime qualità tecniche e di grande impatto fisico. Il nostro atteggiamento sarà determinante, dobbiamo essere pronti per scendere in campo con fiducia e aggressività: è necessario tornare a giocare con la giusta intensità per ritrovare il nostro ritmo in attacco dopo due prove sottotono avute nelle gare contro Piacenza e Pavia. Ovviamente dovremo partire dalla difesa, dalla comunicazione, e dalla voglia di lottare su ogni pallone".